Ángel guardián sorprende a una pareja

Una mujer no pudo describir sus sentimientos al ver durante la ecografía que le estaban haciendo, una cara y una mano apuntando hacia su bebé, el mismo que estaba de 12 semanas, y la pareja cree firmemente que se trata de un ángel de la guarda que mira y cuida a su hijo nonato.

Britainy Clark y su compañero James Grouvel, ambos de 24 años, pensaron que no podrían tener hijos propios después de que los médicos le dijeron que no era posible. Le diagnosticaron endometriosis, una afección que hace que crezca tejido similar al revestimiento del útero en otros lugares, como los ovarios y las trompas de Falopio.

Britainy, que vive en Swindon, le dijo a Mirror Online: "Originalmente me dijeron que no podía tener hijos debido a mi endometriosis. Dijeron que sería muy difícil para mí, así que fue un shock tenerlo".

"Me sorprendió mucho quedar embarazada, en realidad fue mi pareja quien se dio cuenta y me negué a creerlo. Me estaba enfermando mucho y él dijo que podría estarlo, así que tomé dos pruebas y también un azul claro. Fue increíble"

Pero cuando obtuvieron la foto de su ecografía de 12 semanas, Britainy estaba preocupada de que algo pareciera no estar bien"en el momento. Ella dijo: "Le envié la foto a mi tía y a mi madre en un mensaje de texto grupal porque pensé que no había nada correcto. Había visto una extraña sombra en la esquina superior derecha, pero sus familiares tenían una teoría muy dulce"

"Mi tía dijo que hay un ángel guardián mirándolo al bebé, lo que me pareció bastante dulce. Mientras mi madre dijo que debe ser una bendición debido a toda la mala suerte que había tenido antes".