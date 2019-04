Arroz al horno! Recuerdas que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales Insumos: · 400 gr de arroz · 800 ml de caldo · 100 gr de garbanzos cocidos · 4 costillas de cerdo · 4 morcillas · 4 lonchas de tocino fresca · 1 papa holandesa · 1 tomate · 3 cucharadas tomate triturado · 1 cabeza de ajos · aceite de oliva · sal · 2 sobres azafrán Preparación: Sofreír el tocino, costillas y morcillas hasta que estén doradas Aparte freír la papa y cebolla para agregar al final de la cocción una vez las carnes estén doradas agregar azafrán y tomates triturados Luego agregar arroz y el caldo Llevar al horno por 20 min a 200 grados

