Bella y Jhon recorren Sudamérica

Jhon Galviz y Bella, recorren Sudamérica con una mochila a cuestas, llegaron hasta el departamento y ya han probado la deliciosa gastronomía valluna, iniciaron este viajes hace meses, recorrieron Colombia, Ecuador, Perú y ahora están en nuestro departamento.

Después de pasar por La Paz y Cocha (algo fugaz), llegaron a Potosí, donde Jhon se dio cuenta que no traía su cédula de Identidad, entonces le tocó volver a la sede de Gobierno y recuperarla. Antes de volver, le hicieron una entrevista en la Villa Imperial, la cual fue vista y viralizada en las redes sociales. Le contactaron y les ofrecieron hospedaje en la Llajta.

Desde que pisaron suelo valluno “no han querido irse”, y todo gracias al apoyo y afecto que han sentido de la gente, en especial de Ayrton, un ciudadano que “no se despega” de él y de Bella.

“Mi hermano cochabambino Ayrton, quien nos recibió muy bien, ha hecho que Bella y yo nos enamoremos de Cochabamba. Yo llegué a la ciudad y le di una segunda oportunidad. El día que me vaya me iré con dolor y tristeza. No me quiero ir, es la verdad. La gente, su comida y su clima son hermosos. Quedan muchos países por recorrer, pero volveremos a pasar por Bolivia. Mi corazón está en Cochabamba. Se lo debo todo a esta ciudad. Soy cochabambino”, dijo Jhon, quien tiene un afecto enorme por Bella, su fiel compañera en esta experiencia.