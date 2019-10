Cesar Daniel cumplió años y Factor X lo festeja

Santa Cruz Santa Cruz

Sin duda alguna César Daniel desde la temporada pasada en la que se inició como artista demostrando su talento, tiene algo muy propio, y es que le pone un estilo único y original a sus presentaciones e interpretaciones. Las mismas que lo han llevado muchas veces a estar en tela de juicio frente a los jueces.

La Revancha ha sido para César una oportunidad más para mejorar todo aquello que en su temporada no pudo concretar. Y es de los que asegura que las críticas constructivas son las que te hacen crecer como humano, y creer en que nada es imposible.

La energía de César en el escenario es el hincapié a seguir adelante, "nada tiene sentido si te rindes a medio camino", indica.

César ha demostrado de lo que esta hecho, cada vez que pisa el escenario, aunque los jueces le han pedido que se concentre más en lo que canta, sin preocuparse por los movimientos junto a los bailarines. Él acepta ser guiado y se deja llevar para mejorar sus imperfecciones.

César estuvo de cumpleaños este miércoles 9 de octubre y en Factor X la producción se encargó de hacerlo sentir como en casa y él expresó que se sentía feliz por el cariño brindado y por todo lo experimentado en cada presentación. "Si en algún momento me tengo que ir, me iré feliz, porque lo que estoy acumulando en el corazón no lo podrá borrar nadie" dijo en joven competidor.

En su presentación del martes no tuvo buenas devoluciones, pero es optimista y sabe que todas las críticas de parte de los jueces son constructivas y por su bien, además de incitarlo a mejorar cada vez más, "está en cada uno de los participantes tomar las críticas y trabajar más y volcar las devoluciones para una próxima temática", indicó César Daniel.