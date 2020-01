Con 5 meses de embarazo, Alex Morgan entrena duro

EE.UU. EE.UU.

Alex Morgan, futbolista estadounidense, es una atleta en toda la extensión de la palabra y sin duda alguna no conoce de límites, puesto que su embarazo no ha sido un obstáculo para seguir preparándose todos los días, entrenando a la par de sus compañeras de equipo.

La delantera, feliz, compartió un video en el que se la observa practicando tiros al arco y entrenando duro con el mensaje “She’s still got it”, justo cuando tiene ya, 5 meses de gestación.

Morgan espera a su primera hija junto a su esposo, el mexicoamericano Servando Carrasco, y están ansiosos por tenerla a su lado y eso pasará en abril, que es cuando la bebé nacerá.

El plan de la futbolista es participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que se celebrarán en julio próximo, por ello no ha dejado de entrenar para estar a punto con el cuadro de Estados Unidos.