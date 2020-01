Italiano De Rossi anuncia retiro del fútbol tras alejarse de Boca Juniors de Argentina

BUENOS AIRES, 6 ene (Reuters) - El futbolista italiano Daniele De Rossi anunció el lunes su retiro del fútbol después de 19 años de carrera, tras alejarse del club argentino Boca Juniors para regresar a Italia y estar más cerca de su familia.

"Tengo la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. Eso es. No hay nada más atrás", dijo el mediocampista de 36 años en una rueda de prensa en Buenos Aires.

"Todos trataron de convencerme (para que siguiera). Me demostraron cariño, pero entendieron que la decisión es definitiva (...) No sólo me despido de un club que está en mi corazón, sino de toda mi vida, de mi pasión y del fútbol", añadió.

De Rossi se incorporó a mediados de 2019 a Boca, club del que se reconoció simpatizante, después de realizar toda su carrera en la Roma de Italia, donde comenzó a jugar en 2001 y ganó cuatro títulos. También fue campeón del mundo con el seleccionado italiano en 2006.

"Boca fue la única aventura de mi vida distinta a la de Roma, no pensaba que podía amar a un club que no fuera Roma. Una parte del corazón queda acá", indicó el futbolista.

El italiano, que disputó siete partidos y convirtió un gol en su etapa en el fútbol argentino, dijo que en los próximos meses se tomará vacaciones para luego estudiar y aprender para volver a acercarse al fútbol "como entrenador o dirigente".

El presidente de Boca Jorge Ameal señaló que nombrará a De Rossi como embajador del club en Italia.

