Con 89 años cumple su sueño de graduarse como Técnico Electrónico

Lima, Perú Lima, Perú

Muy emotiva fue la ceremonia en la que el protagonista principal recibió su diploma como técnico electrónico y demostró que nunca es tarde para obtener un título universitario y que con esfuerzo y dedicación se puede sacar un sueño adelante.

Junto con Alejo Ruiz Rubio de graduaron 97 jóvenes de 7 carreras. Ruiz es un hombre puntual y dedicado.

"No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento", dijo el abuelito a los medios.

El señor Alejo inicio sus estudios en el año 2008 y sabía que no era un camino fácil, pero logró culminar con éxito y ser parte de la promoción de graduados de la carrera de Electrotécnica Industrial.

Las fotografías de la ceremonia fueron publicadas en las redes sociales de la academia.

Hoy estamos acompañando a las y los estudiantes de la promoción 2019 del IESTP Julio César Tello de Villa El Salvador, en su ceremonia de graduación. ♥️👩‍🎓👨‍🎓 Son 98 graduandos de 7 carreras que hoy cumplen un objetivo más en su formación 👏🖐️ pic.twitter.com/g2jHPBQTsx — DRELM (@drelm_lima) February 22, 2020

Cabe resaltar que el instituto ofrece más de 34 carreras gratuitas para los ciudadanos de este país.