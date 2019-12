Conoce la ciudad en los EE.UU. que regala dinero

Stockton, EE.UU. Stockton, EE.UU.

Los habitantes de Stockton ubicado en California, EE.UU. viven prácticamente tranquilos, ya que reciben ayuda económica mensualmente. La ciudad de unos 300,000 habitantes en el norte de California acaba de implementar un programa piloto de renta básica universal por el que le da $500 dólares al mes a todos sus residentes que ganan menos del sueldo promedio. El esquema, que durará un año y medio, es financiado con una subvención privada. El alcalde de Stockton, Michael Tubbs, dice que esta ayuda podría contribuir a que mucha gente evite quedarse en la calle.

“El desalojo promedio en este país es por deudas de $200 a $300 dólares. No son cifras de dinero grandes las que causan que la gente pierda su hogar”, señaló.

Tubbs espera que este programa, cuyo nombre oficial es Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton, permita que muchos de sus residentes eviten caer en la pobreza.

“Sé por experiencia personal que muchos de los estereotipos que tenemos sobre la gente trabajadora y la gente pobre simplemente no son ciertos. Aunque algunos en mi comunidad tienen dificultades, no me encontré con ninguno que fuera vago. Tampoco con nadie que solo hiciera cosas malas con el dinero”, informó.

Virginia Medina le contó a la BBC que usó ese dinero extra para pagar una cuenta que no había podido saldar y para comprar algunas cosas de más en el supermercado. Según Long, que viajó a Stockton para investigar el efecto que está teniendo el plan, el impacto en la vida de quienes están recibiendo esta ayuda va mucho más allá de la estabilidad financiera.

“La gente con la que hablé me dijo que se siente menos sola, que se siente más conectada con su familia y con su ciudad“, relató la corresponsal.

El tema de la renta básica universal ha sido discutido durante la campaña presidencial en EE.UU. luego de que uno de los precandidatos demócratas, el empresario Andrew Yang, anunciara que financiaría un programa como parte de su campaña. Yang dijo que le entregaría $1,000 dólares por mes a diez familias por el plazo de un año, un anuncio que captó la atención de muchos medios locales.

“Hemos visto de parte de los candidatos presidenciales y otros un mayor énfasis en tratar de ver cómo hacer que la economía funcione. Tengo la esperanza de que SEED seguirá empujando esa conversación hasta lograr una conclusión lógica, que sería algún tipo de piso de ingresos para todos“, señaló Tubb