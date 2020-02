Creyó que tenía coronavirus y se quitó la vida

Un hombre pensó que tenía coronavirus y se quitó la vida para proteger a su familia. Temiendo el contagio de la enfermedad a su circulo íntimo, el Indio de 50 años, conocido como Balakrishnayya tomó la dramática determinación de suicidarse.

Balakrishnayya vivía en la aldea de Srikalahasti, en el estado Andhra Pradesh pero, de acuerdo al relato de sus familiares, no tenía el virus sólo estaba sufriendo un resfrío.

El increíble episodio comenzó cuando Balakrishnayya fue al hospital de la zona por una enfermedad cardíaca de la que ya se venía tratando. Después de revisarlo, los médicos le dijeron que usara una mascara porque mostraba signos de un resfriado. Él interpretó que se trataba del virus que tiene en vilo a China. "Estaba convencido de que estaba infectado", informaron sus familiares.

Los miembros de su familia intentaron explicarle que no padecía el virus que hasta ahora ha matado a más de 1.000 personas. Pero no hubo manera de hacerle entender que sólo se trataba de síntomas gripales.

Su hijo Balamurali, contó cómo vivieron la inusitada decisión del hombre: "Había ido al hospital para un chequeo con respecto a la enfermedad cardíaca que padece. Los médicos le dijeron que usara un barbijo... Entendió mal y pensó que estaba infectado con el coronavirus".

Descontrolado, el hombre se puso a analizar varios videos en internet que explicaban los síntomas del coronavirus y estaba seguro de que coincidían con los suyos. Decidido a quitarse la vida, encerró a su familia en la casa y se aseguró de que no pudieran salir para detenerlo. Escapó y se dirigió a un árbol para suicidarse.

Fue encontrado por sus vecinos colgado de un árbol cercano a la tumba de su madre, en las afueras del pueblo de Seshamnaidu Kandriga, cerca de la ciudad del templo Srikalahasti, India.

"No permitió que ninguno de nosotros se acercara a él. Le dije que no tenía infección pero que no escucharía. Puede ser, si hubiera recibido el asesoramiento adecuado, habría escuchado. Vio muchos videos (en Internet) sobre los síntomas y concluyó que tenía todos esos síntomas. Nos encerró en la casa el lunes y antes de que pudiéramos obtener ayuda para detenerlo, se ahorcó en un árbol. No tenía mucha conciencia. Comenzó a comportarse de manera extraña el sábado. Y para el lunes por la mañana, se suicidó".

Cuando sus hijos trataban de acercarse a él, comenzó a tirarles piedras y decía que necesita terminar su vida de inmediato ya que era un peligro para el pueblo.

Hasta el momento no se han reportado casos de coronavirus en Andhra Pradesh. La enfermedad se ha declarado como una emergencia de salud global después de que se haya extendido a más de 20 países en los últimos dos meses.

En India se informaron sólo tres casos de coronavirus en el estado de Kerala en las últimas semanas. Los tres pacientes son estudiantes que regresaron de la ciudad china de Wuhan, el epicentro del brote, el mes pasado.