Defensoría lamentó agresión contra transexual

Un policía de 28 años agredió verbalmente y físicamente a una transexual, en la avenida Aroma esquina Agustín López. La agredida denunció que el uniformado, de rango dragoneante, se acercó para insultarla, con frases como “no eres mujer, maricón, debes aprender a respetar”, para después propinarle dos golpes en la cara.

El examen médico forense detalla una herida abierta en el labio superior y la pérdida de piezas dentales, llegando a tener un impedimento de cinco días. La mujer transexual pidió ayuda por lo que el agresor se escondió en un alojamiento del que solo salió cuando llegaron los efectivos policiales, fue aprehendido durante ocho horas en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)

“Hemos presentado una denuncia ante la FELCC con el examen médico forense; lastimosamente, no se encontraba el fiscal y el caso aún no se ha abierto oficialmente. El lunes vamos a presentar el requerimiento legal jurídico como institución”, expresó Rayza Torriani, aclaró que la causa de la agresión es “transfobia” y que el policía no se encontraba en estado de ebriedad.