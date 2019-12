Del Granado denuncia al contralor por persecución política y judicial

Este lunes el exalcalde de La Paz, Juan Del Granado, presentó una denuncia ante el Ministerio de Justicia, una denuncia en contra del contralor general del Estado, Henry Ara, y el diputado Remberto Calani, por persecución política y judicial.

"Me he apersonado ante el Ministerio de Justicia y le he presentado al titular, don Álvaro Coímbra, una denuncia por persecución política-judicial que personeros del Gobierno del Movimiento Al Socialismo estuvieron instrumentando en contra de mi persona", aseveró en una conferencia de prensa.