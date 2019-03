Denuncian que el peligroso viral Momo aparece en videos infantiles de Youtube

Internet Internet

El viral Momo se comenzó a difundir por WhatsApp en 2016, el año pasado tuvo un pico de repercusiones en esa plataforma y en Facebook y ahora, también aseguran que Momo aparece en medio de videos de Peppa Pig y otros clips infantiles en YouTube y YouTube Kids.

Varios padres comenzaron a alertar sobre este tema. "No me lo contó nadie. Yo lo vi: mis hijos me mostraron un video donde aparece la figura de Momo", cuenta Juliana, mamá de dos hijos de 6 y 8 años.

Al comienzo se ve un episodio infantil como cualquier otro, pero en medio del clip aparece la figura de Momo que, usando lenguaje ofensivo y violento, incita a los niños a lastimarse y hasta a terminar con su vida.

"Hola, soy Momo otra vez, ¿hicieron todo lo que pidió Momo la otra vez? Vayan a buscar el objeto más punzante que encuentren y cuando lo hayan encontrado, presiónenlo contra sus muñecas lo más profundo que puedan. Si duele, no paren, tiene que ser valientes para Momos. Si no lo hacen, Momo los buscará mientras duermen". Ése es uno de los mensajes que se puede escuchar en los videos alterados.

Hace apenas unas semanas, se supo del caso del suicidio de un niño de 8 años que ocurrió en Edimburgo. Según contó su padre, Lyn Dixon, el menor fue instado a clavarse un cuchillo por el personaje de Momo.

"Me mostró una imagen de la cara (de Momo) en mi teléfono y dijo que le había dicho que entrara en el cajón de la cocina y que sacara un cuchillo y se lo pusiera en el cuello", contó la madre.

Puntualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que este viral se comenzó a popularizar en México y que pone en riesgo la vida de las personas, especialmente de niños y adolescentes, por obligarlos a realizar desafíos extremos.

Cómo denunciar este tipo de videos en YouTube

"Contrario a lo que se está difundiendo a través de medios y en otras plataformas de comunicación y mensajería, no tenemos evidencia de videos que promuevan el reto Momo en YouTube ni en YouTube Kids. Este tipo de contenido constituye una violación de nuestras políticas y al ser reportado sería eliminado inmediatamente", comunicaron desde YouTube.

Sin embargo, los padres dicen que todavía se pueden ver videos circulando. ¿Qué hace entonces? Tal como mencionan desde YouTube, hay que denunciar de inmediato el contenido para que se lo pueda quitar. Para hacerlo hay que ingresar en los tres puntos que figuran en el margen inferior derecho del video y allí elegir la opción "Denunciar", tal como se explica aquí.

Y añaden: "Por último, queremos reforzar que YouTube es una plataforma destinada a mayores de 13 años, por lo que algunos contenidos (si bien no violan los lineamientos de la comunidad) pueden no ser adecuados para niños. Por eso desarrollamos YouTube Kids, una app especialmente diseñada para que niños de entre 2 y 12 años puedan mirar contenidos en un entorno más seguro".

También es importante que padres y madres hablen con sus niños para advertirles sobre este tema que hoy vuelve a estar vigente y que puede llegar a través de diferentes plataformas.