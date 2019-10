Disney prohíbe anuncios de Netflix antes de lanzar servicio de streaming: medio

4 oct (Reuters) - Walt Disney Co está prohibiendo la publicidad de Netflix Inc a través de sus cadenas de televisión, informó el viernes The Wall Street Journal citando a personas con conocimiento del asunto.

Disney, que lanzará el 12 de noviembre su servicio de streaming "Disney+", dijo a sus empleados a principios de este año que no aceptará anuncios de ningún sistema de transmisión de video en línea, pero luego llegó a acuerdos con casi todos los servicios, excepto Netflix, según el informe. (https://on.wsj.com/2MeHcLG)

Disney y Netflix no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

(Reporte de Ayanti Bera en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)