Jessy Taylor compartió un video en Youtube llorando y explicando la ‘terrible’ situación en la cual se encuentra. Ella es una influencer de la categoría ‘lifestyle’(estilo de vida) en Instagram contaba con 113,00 seguidores hasta que su cuenta fue reportada y eliminada.

Taylor explica que todos sus ingresos los saca de su cuenta de Instagram y no quiere perder eso, que ‘sin sus seguidores no es nada’. Continuó con “sé que la gente quiere verme en el suelo y que sea como ellos, como el 99% de la población, como la gente que trabaja a tiempo completo. Eso no es para mí, estoy en Los Ángeles para que no sea así”.

Aún no se sabe los motivos por los cuales la cuenta de Taylor fue eliminada, sin embargo, de sus declaraciones y el título del video en Youtube (“Dejen de reportar mi cuenta de Instagram”) se deduce que ha estado recibiendo una gran cantidad de reportes infundados para perjudicarla.

“Era una maldita prostituta… ya no quiero hacer eso de nuevo porque estaba logrando mis ingresos en línea. No quiero volver a esa vida (…) Lo que quiero que entiendan es que no tengo ningún tipo de habilidad. Tengo una enorme deuda en la universidad así que no puedo regresar ahí, aunque quisiera. (…) No tengo calificaciones para trabajar, nunca podría obtener un trabajo normal”.

La comunidad ha reaccionado de manera negativa frente al video de Jessy Taylor debido a que habla pobremente de la clase trabajadora, lo que ha provocado indignación generalizada; esto se refleja en la abismal diferencia entre ‘likes’ y ‘dislikes’ que posee y los comentarios en las redes sociales como “bienvenida al mundo real” o “¿qué hay de malo en trabajar tiempo completo en McDonalds? Ser un influencer es como ser un mendigo digital”.