Empresarios privados rechazan encapsulamiento de Trinidad

Ante el anuncio del encapsulamiento de Trinidad, a partir del 1 de junio por el número de casos de coronavirus, la Federación de Empresarios Privados del Beni emitió un comunicado rechazando la medida.

“Estamos en desacuerdo con la medida debido a las siguientes razones: Ninguna institución privada, que sepamos, fue consultada al respecto; Los hospitales no tienen condiciones para atender a todos los portadores del virus; no hay condiciones para proveer alimentos a todos los hogares; no hay medicamentos suficientes; pensamos que las familias trinitarias no aceptarán que sus familiares asintomáticos sean llevados a los centros de salud y sean separados de su familia; no existen los médicos y enfermeras suficientes que puedan atender a todos los pacientes; no existen los suficientes equipos médicos para atender a todos los que lo requieren”, asevera el comunicado.