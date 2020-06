En 24 horas Brasil registró 612 fallecidos por coronavirus

En la últimas 24 horas, Brasil, registró 612 decesos a causas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, elevando de esta manera sus cifras generales a 43.332 víctimas fatales. Además de reportar 17.110 infectados, incrementando sus datos a 867.624 contagiados por el virus. Con estas cifras el gigante sudamericano se coloca en la segunda posición de países más afectados por la pandemia, por detrás de Estados Unidos.

Pese a estas cifras negativas, el número de recuperados supera por mucho a los fallecimientos, ya que registra a 388.492 personas curadas y representa casi el 45 % del total de infectados.

Cabe mencionar que el principal foco se mantiene en el estado de Sao Paulo, con 10.694 decesos y 178.202 contagios, seguido de Río de Janeiro, que registra 7.672 muertes y 79.572 casos. Asimismo, también preocupa la situación en las empobrecidas regiones noreste y norte del país, especialmente en los estados de Ceará, Pará, Maranhao, Amazonas y Pernambuco.

Actualmente el virus se ha propagado por el 82% del país, afectado a 5.570 municipios, según datos de las Secretarías regionales de Salud.

Por otra parte, en varias ciudades del país, como Sao Paulo, Brasilia o Porto Alegre, se registraron manifestaciones de seguidores y detractores del presidente Jair Bolsonaro, debido a que el Presidente, no ha tomado las medidas necesarias para detener el virus, es más, afirma que no es una enfermedad mortal. A causa de estas protestas, los brasileros, no mantuvieron el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias, siendo esto un posible gran punto de contagio.

Desde el inicio de la crisis, la reapertura de la economía es uno de los principales reclamos del ultraderechista Bolsonaro, que desdeña el peligro de la enfermedad, a la que califica de "gripecita", y considera un "crimen" las cuarentenas.