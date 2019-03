El periodista venezolano Luis Carlos Díaz fue excarcelado la noche de este martes de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue recibido por su esposa Naky Soto, a las afueras de El Helicoide junto a otros comunicadores y defensores de derechos humanos.

"Entenderán que no podemos declarar. Tengo mil historias, pero por ahora no podemos decir nada. No me había enterado de nada hasta que ahora me dijeron que incluso Bachelet se pronunció. Gracias a todos ustedes, viva el periodismo venezolano, vivan los infociudadanos. Espero poder seguir haciendo periodismo", dijo Díaz a su salida de la sede de la policía de Inteligencia.