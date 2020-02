Fiscalía abre proceso contra Evo, Álvaro García y exministros por presunta manipulación de actas

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informó el viernes que se abrió un nuevo proceso penal contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y algunos de los exministros por delitos de corrupción.

"El Ministerio Público ya está realizando las diligencias preliminares y conforme establece el procedimiento, se está realizando las correspondientes citaciones", dijo en rueda de prensa.

Cossío manifestó que la investigación, además de los dos exmandatarios, involucra a los exministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Justicia, Héctor Arce, por los ilícitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado.

Aseveró que los delitos contra las exautoridades fueron identificados en la denuncia que fue interpuesta por el candidato, por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ante la Fiscalía General del Estado.

“El señor Carlos Mesa ha presentado una denuncia en contra de ex autoridades de Gobierno porque tendrían participación en el presunto fraude electoral que se investiga y en el cual han declarado ex funcionarios del Ministerio de Justicia de esa gestión involucrando a esas ex autoridades”, agregó Cossío.

El Fiscal Departamental, indicó que los actos investigativos se realizarán en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados, además de seguir los procedimientos correspondientes para citar a las ex autoridades que se encuentran en el exterior, para ello, se conformará una Comisión de Fiscales que se encargarán de llevar adelante el proceso investigativo.

Precisó que, según la denuncia, las exautoridades ordenaron a funcionarios del Viceministerio de Transparencia Institucional, dependiente del Ministerio de Justicia, manipular actas electorales en horarios inapropiados en dependencias públicas.