Los hijos del dirigente chavista Diosdado Cabello, Tito y Daniella Desiree Cabello Contreras, supuestamente salieron de Venezuela este fin de semana, utilizando sus segundos nombres al igual que el apellido materno para pasar desapercibidos y no despertar sospechas, ante el inminente final del Gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo publicó a través de su cuenta de Twitter, el periodista venezolano Vladimir Kislinger, quien detalló que el primer destino de los herederos de la cuantiosa fortuna del socialista, fue Cuba como trasbordo para luego partir hacia la nación eurasiática de Rusia, y finalmente llegar a la capital china, Beijing. El viaje se suscitó supuestamente el pasado sábado 23 de febrero, fecha en la que se desataron violentos acontecimientos de carácter internacional entre el gobierno de Maduro y los países de Colombia y Brasil.

Kislinger respaldó su denuncia publicando también las tarjetas de embarque de los dos vuelos. Según se lee en los pasajes, los hijos del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela viajaron en clase ejecutiva.

Sin embargo, los planes de Cabello no serían mantenerlos en el aliado europeo, sino trasladarlos lo más lejos posible de los conflictos entre el continente latino y la administración madurista, al tener como destino final Beijing, China, con fecha de llegada domingo 24 de febrero.

La información fue replicada también por el senador estadounidense Marco Rubio, quien expresó en su cuenta de Twitter que para el "Señor de la Droga" Diosdado Cabello "sería fácil desmentir la información si no es cierta".

Pero también advirtió que "si es cierta, revela que escondida detrás de sus bravuconadas públicas está la preocupación por su futuro".

Compelling report that family of #MaduroCrimeFamily insider & drug lord @dcabellor have left #Venezuela.



If this isn’t true should be easy for him to disprove.



But if it is true,it reveals that hiding behind all their public bravado is rightful anxiety about their future. https://t.co/lotqMffq8u