Inspirado en su abuelo, director Sam Mendes vuelve con tenso filme de guerra "1917"

Por Hanna Rantala y Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 5 dic (Reuters) - Cuatro años después de concluir su segunda película de James Bond, el director ganador del Oscar Sam Mendes volvió a la línea de frente de la Primera Guerra Mundial con "1917", un drama ambicioso inspirado en las experiencias de su abuelo.

Ambientada durante un solo día en abril de 1917, la película, presentada como una toma continua, sigue a dos jóvenes soldados británicos, Blake y Schofield, quienes son enviados como mensajeros a territorio enemigo para detener un ataque al amanecer contra soldados alemanes en retirada.

La retirada en realidad es una trampa y, con las comunicaciones caídas, los dos hombres son la única esperanza para salvar a cientos de soldados británicos de la muerte, uno de los cuales es el hermano de Blake.

"(Mi abuelo) luchó en la guerra entre 1916 y 1918 y nos contó muchas historias que permanecieron conmigo hasta hoy", dijo Mendes a Reuters en el estreno mundial de la película en Londres el miércoles, al que asistieron el príncipe Carlos y su esposa Camilla.

"No es sobre mi abuelo pero está inspirada en mi abuelo. Nos contó una historia acerca de llevar un único mensaje por un lugar inhóspito y esa pequeña imagen seguía atrayéndome y no me dejaba soltarla", agregó.

Conocido por "American Beauty" y "Revolutionary Road", las últimas películas de Mendes fueron las de Bond "Skyfall" y"Spectre".

"Aunque esto fue ambicioso y agotador a su manera, no es para nada tan ambicioso como rodar en cinco continentes y con 20 cámaras y con todo lo que sucede con Bond", contó.

"Si bien había cientos de personas, se trataba de una guerra, sólo una cámara, dos personajes centrales y una única línea narrativa y sólo un período de dos horas en tiempo real de un día de 1917, se sintieron como unas vacaciones comparado con Bond", agregó.

El elenco, que incluye a Colin Firth, Benedict Cumberbatch yAndrew Scott, está encabezado por dos actores menos conocidos: George MacKay y Dean-Charles Chapman, quienes interpretan a Schofield y Blake, respectivamente.

(Reporte de Hanna Rantala y Marie-Louise Gumuchian en Londres. Escrito por Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Lucila Sigal)