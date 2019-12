Japón retrasa la retirada de combustible de dos reactores en Fukushima

El Gobierno japonés retrasó el viernes la retirada prevista de combustible de dos reactores de la estación nuclear de Fukushima Daiichi, lo que pone de relieve las dificultades que conllevan los trabajos de descontaminación en el lugar del desastre de 2011.

Japón tiene previsto desmantelar por completo la planta Fukushima Daiichi, de Tokio Electric Power, que se vio afectada por un terremoto y un tsunami que desencadenó tres fusiones nucleares, en un periodo de entre 30 y 40 años. La eliminación de las barras de combustible y los escombros, así como el agua contaminada, son algunos de los principales desafíos.

Aunque el plan de desmantelamiento no ha cambiado, el Gobierno dijo que ahora pretende comenzar a retirar el combustible gastado del reactor No. 2 entre el 2024 y 2026, y del reactor No. 1 entre el 2027 y 2028. Anteriormente planeaba comenzar ambos alrededor del 2023.

El combustible será retirado de los 6 reactores de Daiichi alrededor del 2031, dijo.

Algunos expertos han dicho que incluso un objetivo de desmantelamiento de 40 años es demasiado optimista y que Japón podría tener que adoptar un enfoque similar al de Chernóbil, por ejemplo, esperando a que la radiactividad se desvanezca de forma natural.

El desastre de Fukushima provocó el cierre de los 54 reactores que tenía entonces el país, que en su día proporcionaron casi un tercio de la electricidad de Japón. Algunos reactores han sido reiniciados, pero la preocupación por la seguridad nuclear ha persistido.