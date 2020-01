Jeanine Añez decide presentarse como candidata a las elecciones nacionales

La presidenta transitoria, ha sorprendido este viernes por la noche, cuando dio a conocer la alianza "Juntos", que estará conformada por cuatro agrupaciones políticas que impulsarán la postulación de Jeanine Añez.

“Quiero anunciar a las familias bolivianas que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales. No estaba en mis planes, pero en las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas y actores políticos, apelando a su grandeza como parte de este proceso, hemos logrado construir una gran alianza permite me postule en estas elecciones”, dijo la presidenta transitoria.

Aunque aún no esta confirmado el binomio, éste será oficializado antes del 3 de febrero, cuando deberán inscribirse los candidatos ante el TSE.

"Juntos" surge de cuatro agrupaciones políticas, SOL.bo, de Revilla; Demócratas, de Rubén Costas, Todos, de Oliva; y Unir, del actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.