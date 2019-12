La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, accedió a una entrevista exclusiva con la presentadora del programa Que No Me Pierda (QNMP), Cecilia Bellido, en el que habló acerca del primer mes que cumplió como mandataria transitoria, lo vivido tras la renuncia de Evo Morales, los desafíos para el próximo año y respondió si será candidata o no en los próximos comicios electorales.

En una entrevista realizada en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno, la presidenta Jeanine Áñez manifestó que este mes al frente de Bolivia fueron momentos intensos, de tensión después del conflicto social que se agudizó tras la auditoría que presentó la Organización de Estados Americanos (OEA) en cuanto a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre que favorecieron al partido del MAS y que derivó posteriormente con la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y sus ministros.

"Todo fue tan rápido, gracias a Dios y a la gente que nos acompañó con sus oraciones, fue un esfuerzo de todos. Donde vamos recibimos ese mensaje, respiramos libertad, gracias a ustedes que nos acompañaron en este proceso", afirmó.

Recordó que tras la renuncia del gabinete de Morales y posteriormente del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ella se sorprendió y prestó atención que al ser segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores tenía que asumir la Presidencia de Bolivia por sucesión constitucional, sin embargo, esperó cómo se deliberada el tema en conflicto en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Yo soy mujer de fe, Cecilia, me aferro mucho a la oración. Yo decía si me toca llevar adelante este momento, semejante responsabilidad, pues él (Dios) me tiene que guiar", dijo.

Áñez aseguró que su principal misión es que se avance el proceso para las elecciones generales, que serán en 2020, para que los bolivianos acudan a las urnas y elijan a sus autoridades.

"Estoy preocupada de buscar a las mejores personas y que nos garanticen ese proceso transparente. Todavía no hemos terminado", indicó.

La presidenta del Estado dejó en claro que no será candidata en los próximos comicios, porque considera que no sería honesto pensar en candidatura y porque no era la idea desde un inicio ante los objetivos planteados en el gobierno transitorio

"¿Me gustaría quedarme? No, no sería honesto. El objetivo de este gobierno es llevar el proceso (electoral) y se acabó", respondió.

Mira la entrevista completa