Jhasmani Torrico fue sometido a una osteosíntesis

Jhasmani Torrico, acusado de liderar un consorcio de abogados, jueces y fiscales, ingresó a una primera cirugía de su pie derecho en el hospital Viedma, la operación es para la remoción de placas de osteosíntesis y sería previa a la amputación de su pie.

“Si bien la intervención de amputación no es de urgencia, pero es estrictamente necesaria, porque no puedo vivir con dolor. No puedo vivir así”, manifestó Jhasmani a los medios de comunicación.