Jhazmani Torrico fue evaluado en el “Hospital Viedma”

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Torrico fue trasladado al “Hospital Viedma” para que se le realice una valoración médica, llegó con sus custodios policiales y la fiscal asignada al caso, Faridy Arnés.

El “Abogado Torturador” reiteró su pedido de ver el tema de su salud explicó que sufre de una dolencia en la pierna derecha y tuvo que ser sometido a una artrodesis (intervención quirúrgica para unir dos piezas óseas) de tobillo, pero las audiencias y los constantes movimientos que tuvo que hacer en el penal, afectaron su salud.

“Cuando estos forenses, traumatólogos digan que parece que no es necesario amputarle la pierna, van a salir a decir que ‘nosotros no tenemos la culpa’ (…) Yo he sufrido de dolor cuatro meses en Chonchocoro a nadie le importo esa situación”, señaló Torrico

Antes de ingresar al Hospital Viedma cuestionó a jueces y fiscales, que no le permitieron restablecerse debidamente.

"Yo ya he perdido la movilidad de mi pie, no puedo andar consumiendo pastillas hasta perder mis riñones (…) Ahora están esperando la segunda opinión del médico traumatólogo, quien ha referido que la amputación es una posibilidad, pero el procuraría salvar mi pie”, añadió.

Denunció a los medios que la Policía y Fiscalía estarían amedrentando a su médico, porque le brinda certificados médicos, Jhasmani aseveró que lo más probable es que su cirugía no se realice porque su médico “tiene miedo”, este ya habría sido citado para declarar.

“La fiscal está manejando las cosas a su antojo y en doble filo (…) Si yo llego a un trato con la fiscalía, más les vale que cumplan, esa es la realidad” indicó molesto Torrico cuando salía de la valoración médica.