Joven denunció que tres hombres la violaron en un camping en Uruguay

La víctima del presunto caso de violación colectiva en un camping de Valizas, Uruguay finalmente presentó una denuncia por lo ocurrido, después de que el dueño del camping interpusiera la denuncia ante las autoridades.

Luego de conocerse en Argentina que el primero de enero una menor de 14 años fue víctima de una violación sexual por parte de cinco jóvenes en un camping, Uruguay investiga otro posible caso de violación colectiva que según el Montevideo Portal, presunta violación ocurrió en un camping de Valizas, balneario ubicado en el departamento de Rocha.

El dueño del complejo denunció en la Prefectura que tres hombres habían abusado sexualmente de una joven en el interior de una carpa y que la víctima se retiró del lugar al día siguiente del hecho, por lo que no se le pudo tomar declaración.

Werther Blanco dueño del camping en Valizas, Uruguay

Después de que el propietario del camping y otra testigo acudieran a declarar por el caso, la presunta víctima se presentó a la Fiscalía para explicar los hechos y brindar su testimonio sobre lo sucedido.

Esta mañana, la testigo que hizo público lo sucedido explicó al portal web Montevideo, que la víctima no hizo la denuncia al comienzo porque era un tema muy difícil de tratar y afirmó que tampoco deseaba ir al médico para que no la tocaran.

"Me molesta muchísimo que juzguen a alguien por no hacer la denuncia cuando es algo tan difícil de hablar. Ella me dijo que no quería hacer la denuncia, ni ir al médico ni nada, y le dije que la denuncia podía esperar pero al médico debía ir; me dijo que no quería saber nada, que no quería que nadie la tocara de vuelta", explicó la testigo de nombre Lara a medios al portal Montevideo.