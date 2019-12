Julio y Enrique Iglesias se reconcilian

España España

Por años, se ha hablado de la mala relación entre el cantante Julio Iglesias y su hijo Enrique, pero éste último aceptó que eso ya es cosa del pasado:

“A los 18 años me separé de mi familia por completo. Me fui y durante 10 años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza”.

Enrique Iglesias permaneció durante mucho tiempo sin tener ningún tipo de relación con su familia, duró casi tres décadas sin hablar con su padre. El ex mánager de Julio Iglesias, Alfredo Fraile, conoce a Enrique desde que era un niño, y él procuró siempre hacer enlaces para que recuperara la relación con su padre.

Ahora, Enrique Iglesias acepta que parte de la separación entre ambos fue debido a que son muy parecidos: “Mi padre es un tío muy competitivo. Y yo, en cierta manera, también…es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal”.

El cantante confiesa ser otra persona desde que se convirtió en padre; lo ve todo desde otro punto de vista: “Cuando ahora estoy un poco deprimido voy a ver a mis hijos y me digo: ‘pero ¿cómo puedo ser tan egoísta? De estar bajoneado por tal o cual cosa teniendo esto aquí. Mientras mis dos bebés estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario”.