La acompañaba a las marchas de Ni Una Menos y la mató a puñaladas

Chubut, Argentina Chubut, Argentina

El trágico feminicidio puso en evidencia el cinismo del acusado quien antes del crimen se mostraba junto Evelyn Tatiana Lehr en las marchas de #NiUnaMenos, denunciando la violencia de género contra las mujeres. Carlos Archie Phillips asesinó a su novia con múltiples puñaladas. Ahora, comenzó el juicio oral y se conocieron testimonios desgarradores.

“Hubo un episodio en la cordillera, fueron juntos de mochileros a las ferias. Evelyn me dijo que Archie se había puesto celoso y me pidió volver y que le sacara un pasaje. No se vieron por un mes y medio. Yo la encontraba triste. Su última foto tenía los ojos hinchados. Ese día ella se iba a Rawson”, dijo la madre de la víctima.

La madre de Evelyn relató ante el Tribunal el duro momento que le tocó vivir cuando encontró el cadáver de su hija tendido en el suelo del baño de su propia vivienda todo desangrado. La mujer afirmó que cuando llegó a su casa ubicada en Trelew, provincia de Chubut, se dio cuenta que la puerta estaba abierta. Al entrar vio manchas de sangre en el piso y en las paredes. Así siguió el rastro hasta el sanitario.

Según quedó constatado en la causa, ella se encontraba en su casa, cuando Phillips se presentó y la comenzó a golpear. Le dio 30 heridas de arma blanca, 2 de ellas atravesaron el corazón, el pulmón y otra en el hígado. Todo esto le generó una hemorragia letal que la llevó a la muerte.

El feminicida fue encontrado en una estación de servicio en las afueras de Trelew. Estaba herido y ensangrentado, según confirmaron los medios locales. Carlos Archie Phillips será imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado contra una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja y por femicidio, al mediar violencia de género”, que podría terminar en una pena de cadena perpetua.