Carla era víctima de agresiones pero siempre perdonaba a su pareja

La ex miss Integración de Warnes Carla Callaú (19) falleció ayer a causa de una asfixia mecánica propiciada por su pareja Jorge Sneider Quiroz Wills (33) en el Municipio de Sacaba.

Durante la mañana el ataúd de la joven permaneció solamente con unas velas ya que su familia en Cochabamba estaba en la inspección del asesinato, el velorio se realiza en una funeraria de la avenida Blanco Galindo, por el momento no se sabe cuándo sus restos serán trasladados hasta Santa Cruz.

La abogada de la Familia Callaú, Mercedes Cortez, indicó que la joven fue víctima de agresiones pero siempre perdonaba a su pareja, este hecho fue corroborado por los familiares quienes indicaron que ella quería dejarlo, pero siempre volvían. La jurista de “Voces Libres” lamentó un nuevo caso de feminicidio que pudo ser evitado, sí se denunciaba a tiempo.

La defensa legal de Jorge plantea que podría tratase de un caso de “homicidio por emoción violenta”, la hermana de Jorge Quiroz aseguró que él no era agresivo y que amaba a su pareja.

“Fue sin querer, no quería matarla, estábamos discutiendo y en esa euforia la tomé del cuello con mis manos, ella se desmayó y la dejé en la cama. Luego salí a la calle a despejar mi mente para que se me pase la rabia, cuando volví encontré a mi mujer en el mismo lugar y posición en la que la había dejado. Traté de reanimarla, pero no respondía, estaba muerta, seguramente se me pasó la mano”, declaró Jorge.