Familiares retiraron el cuerpo sin vida de Carla Callaú del IDIF

La policía investiga el presunto feminicidio de Carla Callaú Vaca (19), una modelo y ex miss de Warnes. Jorge E. Q. W. (33) era pareja de la víctima y vivían juntos hace 8 meses y tenían un año de relación.

“El enamorado de mi Hermana Jorge asesinó a mi hermana luego de una discusión, la había asfixiado quitándole la vida, al momento de esa discusión cuando el vio que no tenía signos vitales y me imagino que al no saber qué hacer, la lanzó por el balcón, como si fuera que ella hubiera intentado suicidarse”, indicó Guisela Callaú Vaca.