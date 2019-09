La misteriosa muerte de la estrella infantil Mya-Lecia Naylor

Reino Unido Reino Unido

Mya-Lecia Naylor, una estrella británica de la televisión infantil, murió a los 16. Desde su muerte hasta ahora poco trascendió sobre los motivos que causaron su inesperada muerte, la que conmocionó al Reino Unido. Cuatro meses después de la triste noticia, la autopsia determinó que la adolescente falleció tras ahorcarse accidentalmente en una carpa anexa a su casa, ubicada en South Norwood, Reino Unido.

Su madre, Zenna Beggs, fue quien la encontró cerca de las 10:00 de la mañana, inconsciente y sin pulso. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la actriz sufría un paro cardíaco y la trasladaron al hospital Croydon University, donde falleció poco después. La noche anterior, sus padres la habían castigado por las malas notas obtenidas en el colegio.

Según el informe forense, aunque actuó deliberadamente, no tenía la intención de provocar su muerte. Mi conclusión es que Mya-Lecia murió por una presión fatal en el cuello. Pero considero que no tenía la intención de quitarse la propia vida.

El forense dijo que Naylor no tenía restos de alcohol ni drogas en su organismo. Su padre, Martin Naylor, agregó que la había visto dos horas antes de que la encontraran, y que sintió que se trataba de un acto improvisado y que no había tenido la intención de suicidarse. "Realmente creo que ella no quiso hacerlo", dijo Martin Naylor, al Tribunal Forense del Sur de Londres. "No era ella misma… Estaba estresada por los exámenes", añadió.

Según afirmaron sus padres, ella tenía planes para el futuro. La policía corroboró que ningún mensaje en sus redes sociales o en su celular mostraban algo sospechoso, y dijo que nada hacía pensar que la joven estuviera atravesando una situación emocional delicada.

"Si miras sus redes sociales, puedes ver que tenía muchos planes para el futuro. Estaba ansiosa por volver a actuar. Más allá de la preocupación por sus estudios, era una niña feliz. Tenía todo lo que quería", dijo Martin Naylor a las autoridades.