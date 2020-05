Leyes obtiene detención domiciliaria, pero es aprehendido por otro delito

El juez Anti-corrupción Segundo, Richard Rodríguez, determinó detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes por el caso adjudicación de comida, además de la fianza de Bs. 150.000 y derecho al trabajo.

El juez dispuso que el secretario general Elías Vásquez y el jefe Jurídico de Contrataciones, Mario Querejazu fueron liberados, también determinó arraigo y una fianza de Bs. 150.000.

Dictaminó libertad irrestricta para el secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero.

“Han intentado acusarme de pago por no cumplir mis deberes, de ladrón por conducta antieconómica y varios delitos y estoy saliendo (…) Demostré mi inocencia, jamás he tenido una mancha en mi carrera y no la tendré”, indicó Cordero al salir del juzgado.