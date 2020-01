López: “No necesitamos pedir permiso a nadie para ingresar al Trópico”

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, indicó durante entrevista con El Mañanero que: “las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no necesitan pedir permiso a nadie para ingresar al trópico cochabambino”, en referencia a las protestas que causó el ingreso de un contingente militar a esa región, para hacer prácticas de paracaidismo del Centro De Instrucción De Tropas Especiales (CITE).

“Nadie nos puede decir que tenemos que avisar, comunicar, es un atrevimiento. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie y no lo vamos a hacer nunca. No es así, estamos simplemente cumpliendo con una labor táctica, estratégica, del final de un curso de paracaidismo, nada más”, manifestó en La Paz.