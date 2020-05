López: "No podemos pasar de hacer una contención de primera línea a niñeros"

Este martes en el Beni el ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseveró que las Fuerzas Armadas no pueden ser “niñeros” de los pobladores para procurar que cumplan con las medidas de bioseguridad puesto que también está en riesgo su salud.

“La tropa va hacer lo que tenga que hacer en la medida que la gente deje ayudarse, es decir, no podemos pasar de hacer una contención de primera línea a niñeros y niñeras de cada uno de los pobladores en el Beni o en Bolivia. Eso tiene su límite, no podemos poner en riesgo la vida de la tropa”, aseveró la autoridad gubernamental.

Tras verificar la falta de compromiso por parte de la población en Beni y el movimiento vehicular lamentó que la población no tome conciencia para aplicar las medidas de bioseguridad con el fin de no contagiarse de coronavirus.

“Ya cuando las personas deciden pasar el límite de no me da la gana de cuidarme, ahí no se puede hacer nada y nosotros también debemos velar por el conjunto de los integrantes de las Fuerzas Armadas y también del país”, aseguró.