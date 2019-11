Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Tras haber culminado el Cabildo en Santa Cruz la noche del lunes, el presidente del Comité Cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, emprendió el viaje hacia La Paz en el que arribó al aeropuerto de El Alto pasada las 22:00 horas y se trasladó inmediatamente hacia una casa en la sede de Gobierno.

"Gracias a Dios tuvimos el apoyo de la Policía, tuvimos posibilidades de salir por una puerta que tenían por el hangar de los militares. No hubo problema, yo ya estoy aquí (La Paz), justamente llegando a la casa que tenemos acá, donde nos vamos a alojar, todo bien, todo en orden, gracias a Dios", confirmó Camacho en contacto telefónico con el programa Que No Me Pierda.

Alrededor de 200 personas, supuestamente partidarios al Movimiento Al Socialismo (MAS) se apostaron en el aeropuerto alteño para impedir que salga el líder cívico, sin embargo, fueron burlados. Policías llegaron hasta el lugar para resguardar la salida principal, aunque por esa puerta no salió como lo afirmó el cívico.

Camacho apuntó al jefe de la terminal aeroportuaria, Ivar Aguilar, porque informaba a los "masistas" por dónde él iba a salir para que sea increpado.

"Había el afán de este señor que constantemente buscaba la manera de entregarnos, pero no importa, estos señores ya se van a ir", dijo.

También agradeció el apoyo de los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto que distrajeron a los simpatizantes al MAS para que pueda salir del aeropuerto.

“La gente de El Alto se ha portado muy bien. Mañana entregaremos la carta junto a ellos”, concluyó Camacho.

En el Cabildo, el líder cívico había anunciado que este martes viajaría a La Paz para dirigirse hacia la plaza Murillo y entregar junto a los miembros del Conade la carta de renuncia del presidente Evo Morales.