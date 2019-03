Messi rompe el silencio y apunta a sus detractores

Barcelona, España Barcelona, España

El astro argentino, Lionel Messi, rompió el silencio este viernes y habló sobre los sucesos de los últimos años que ha vivido la selección de Argentina.

En conversación con el programa "El que abandona pierde" de Radio Club de Octubre, el goleador del Barcelona se mostró muy molesto, que se notó en su tono, y disparó con todo en contra de las críticas que constantemente ha recibido la albiceleste.

"La generación fue maltratada. No somos de vender humo nosotros. Somos profesionales y la queremos (a la albiceleste). Yo quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que volviera, familia, amigos... Mi hijo me preguntó. ¿Por qué te matan en Argentina?", manifestó.

A su vez, Messi apuntó sus dardos en contra de los dichos y críticas que recibió de sus detractores tras volver al Barcelona en medio de la fecha FIFA y no jugar el amistoso ante Marruecos.

"Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar.... Darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos", dijo.