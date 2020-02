Mira como reaccionaron con esta anciana por estacionar en media calle

México México

Hay cosas que pasan sin explicación alguna, y así como puede sacar a cualquiera de sus casillas, puede causar gracia, como el video donde un grupo de personas unen fuerzas para mover a una abuelita, con auto y todo, que se estacionó a la mitad de la calle, si duda alguna es lo mejor que se ha podido ver este viernes, ya que tiene una mezcla de ternura, incoherencia y mucha risa.

Pero sobre todo, muestra de lo que somos capaces los mexicanos cuando de un adulto de la tercera edad se trata. Esto porque la mujer impedía el paso de otros conductores porque presuntamente un autobús se le había cruzado y había evitado que ella pudiera entrar en el estacionamiento de la tienda.

Y en un acto incomprensible, se negaba a mover su vehículo para dejar libre el acceso del resto de los automovilistas sólo porque quería vengarse del chófer que la forzó a hacer sus compras a pie. Pero el daño a uno afectó a muchos y los inconformes comenzaron a filmarla para hacerla viral en redes sociales, cosa que por supuesto lograron.

"No me voy a quitar porque hice mis compras de pie. ¡No me voy a regresar! Y ríanse o díganme lo que quieran"

Sin embargo, a pesar de la molestia los afectados decidieron llamar a un señor justicia antes de cargar entre todos el carro para evitar que la abuelita se enojara y el molestar le causara algún tipo de infortunio. Acto seguido, en cuanto el policía dio su permiso para llevar a cabo la acción, reunieron fuerzas para quitarla del camino.

Ante tal atropello a sus derechos, 'Rufles necia' (como la apodaron en Facebook) no tuvo más que suplicarle al policía que evitara lo que estaba pasando, pero este sólo condujo la acción para todo saliera bien. Asimismo, otra joven que quiso hacerla entrar en razón, terminó enojada porque supuestamente esta la había golpeado.

Pero esto no fue cierto y los internautas recalcaron que quizá la chica actuó peor que la mujer, ya que incluso le tronó los dedos, le gritó y la dijo que estaba enferma de sus facultades mentales.