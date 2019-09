Mujer de 74 años dio a luz a hermosos y sanos gemelos

Guntur, India Guntur, India

Una mujer de 74 años se ha convertido en la mayor de todas en dar a luz después de tener gemelos en un hospital de la ciudad de Guntur en Andhra Pradesh este jueves. Mangayamma, quien concibió a través del proceso de Fertilización In Vitro (FIV), dio a luz a bebés gemelos en Ahalya Nursing Home..

Si Mangayamma es tan vieja como ella dice, pasaría el récord de la actual poseedora de éste, María del Carmen Bousada de Lara. Se cree que la clínica de FIV Ahalya, en la ciudad de Guntur, pagó la mayor parte del procedimiento ya que los médicos sabían que sería un logro histórico.

Mangayamma no tiene otros hijos y pasó por la menopausia hace 30 años. Cuando una mujer atraviesa la menopausia, ya no puede quedar embarazada naturalmente. "No puedo expresar mi sentimiento en palabras. Estos bebés me completan. Mi espera de seis décadas finalmente ha llegado a su fin. Ahora, ya nadie me llama infértil, porque Dios ha respondido nuestras oraciones”, dijo Mangayamma a los periodistas después del parto. Su esposo Raja Rao y otros miembros de la familia celebraron el momento distribuyendo dulces.

Los bebés nacieron prematuramente por cesárea y pesaron 3.5 lbs (1.6 kg) cada una. El Dr. Umashankar, quien fue su guía en el proceso, dijo que fue una sorpresa cuando la paciente se le acercó en noviembre pasado, pero reveló que lo veía como un desafío. A través de la FIV es posible mediante el uso de óvulos congelados anteriormente en la vida de la madre, u óvulos de un donante.

Con los planes marcados, un equipo de médicos comenzó a prepararse para el procedimiento y Mangayamma concibió en enero después de su primer ciclo de FIV. Estuvo en el hospital durante todo el embarazo, donde un equipo de diez médicos supervisó su salud. A medida que avanzaba su embarazo, los escáneres revelaron la presencia de gemelos en su útero.

Lamentablemente Mangayamma no podrá amamantar a los bebés ya que su cuerpo ha dejado de producir leche, pero esta feliz y se siente completamente realizada con este suceso al que ella llama un milagro de Dios.