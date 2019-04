Niña se clavó en el ojo una aguja para costurar zapatos

Una menor de aproximadamente 10 años sufrió un espeluznante accidente el pasado miércoles cuando intentaba abrir una bolsa de azúcar con una aguja para costurar zapatos.

La pequeña estaba en su domicilio ubicado en Los Lotes, cuando al hacer fuerza para romper la bolsa con la aguja, esta zafó quedándole incrustada en uno de sus ojos. Inmediatamente llevaron a la niña para que fuera atendida en el Hospital de Niños donde se encuentra internada tras retirarle el objeto.

La menor fue intervenida quirúrgicamente y se está recuperando; ahora su familia pide ayuda económica para poder cubrir los gastos de su recuperación.

“Por favor a la gente que tenga que me ayude por favor, porque ahorita no tengo nada, especialmente para los documentos que me piden” dice la mamá de la pequeña, Patricia Parada quien solicita colaboración de la población para poder cubrir los gastos médicos.