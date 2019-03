La disputa ocurrió en Melbourne, luego de que Fraser Anning no se mostrara ni un poco conmovido con las 49 víctimas mortales que dejó la brutal masacre en la ciudad de Christchurch, publica el diario local News, tras lo cual declaró este viernes que el ataque fue “el resultado de la inmigración musulmana”.

La oficina de Anning emitió una declaración, que luego fue eliminada de sus páginas en redes sociales, en la que el senador australiano aseguraba que "la verdadera causa del derramamiento de sangre en las calles de Nueva Zelanda es el programa de inmigración que permitió a fanáticos musulmanes emigrar a Nueva Zelanda en primer lugar", informa CBS News.

Las palabras fueron criticadas por periodistas y políticos, entre ellos el primer ministro australiano, Scott Morrison, quien las tildó de "asquerosas" y señaló que "puntos de vista como este no tienen lugar en Australia".

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X