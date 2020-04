No suspenderán la cuarentena en Oruro

El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, aseveró que es “imposible” levantar la cuarentena el próximo 15 de abril sin embargo no descartó realizar ajustes en los días de abastecimiento de productos de primera necesidad.

Pizarro aseveró que la pandemia no terminará en cuestión de días.

“Tenemos que ser realistas. No (le) vamos mentir al pueblo de Oruro. Esta epidemia no va a terminar de aquí a un mes ni de aquí a 15 días. Esto está para largo (…) Tenemos que tener un plan a corto y largo plazo. En eso vamos a trabajar con todas las autoridades, organizaciones sociales. Vamos a reajustar, no vamos a levantar la cuarentana. Todo el trabajo que hemos hecho se iría al tacho. Tenemos que aprender a convivir con ello tal vez”, puntualizó.