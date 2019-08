Nuevo teléfono Note de Samsung apuesta a su cámara para competir con Huawei

Por Ju-min Park y Angela Moon

SEÚL/NUEVA YORK (Reuters) - Samsung presentó el miércoles una nueva versión de su teléfono inteligente Galaxy Note con una rápida conexión 5G y mejores prestaciones de su cámara, esperando que el modelo de gama alta ayude a aumentar sus ganancias y a ampliar la brecha con su rival Huawei.

Samsung Electronics Co Ltd ha sido el mayor beneficiario de los problemas de Huawei Technologies Co Ltd en el segundo trimestre, con un aumento de casi un 7% de las ventas de teléfonos inteligentes luego de que la compañía china fue incluida en mayo en una lista negra comercial de Estados Unidos.

Con énfasis en características mejoradas de video y fotografía, que ayudaron a Huawei a convertirse en el segundo fabricante teléfonos inteligentes a nivel global por ventas, Samsung espera que el Galaxy Note 10 atraiga a YouTubers y aficionados a las redes sociales.

El Note 10 de pantalla amplia, presentado el miércoles en un evento en Nueva York, es junto a su primer teléfono plegable el producto nuevo más importante de la compañía tecnológica surcoreana previsto en el segundo semestre para impulsar sus ventas de móviles este año.

Con dos tamaños de pantalla, de 6,3 pulgadas y 6,8 pulgadas, el Note 10 cuenta con mejores efectos de video, como modos de realidad aumentada y estabilización, y una cámara frontal en el centro de la parte superior de la pantalla para tomar mejores autorretratos. No tiene un entrada para auriculares, un cambio que Apple Inc realizó hace tres años.

El Note 10 se venderá desde 949,99 dólares, mientras que el Note 10 plus tendrá un precio inicial de 1.099 dólares. El modelo Note 10 con capacidad 5G saldrá al mercado a 1.299,99 dólares.

El teléfono saldrá a la venta desde el 23 de agosto y competirá contra los más recientes iPhone de Apple, que se espera lleguen al mercado más adelante este año.

"Es difícil esperar fuertes ventas para el Note con unas pocas actualizaciones en sus prestaciones de cámara", dijo Park Sung-soon, analista de Cape Investment & Securities.

(Reporte de Angela Moon en Nueva York y Ju-min Park en Seúl; reporte adicional de Paul Sandle en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)