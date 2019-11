Polémico audio incita a “matar” policías

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Circula en redes sociales un polémico audio, donde supuestamente Grover García, ex jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) incita a matar policías y organiza destrucción de edificios.

“Al Policía ustedes no tengan miedo compañeros, si hay que matarlo, hay que matarlo. No tengan piedad (…) Piedad ellos no van a tener de matarlos a sus familias de ustedes”, indica en el inicio.

En el siguiente vídeo escuchamos el audio completo:

García desmintió la veracidad de estos audios, indicó que no es su voz la que se escucha. El ex presidente del MAS reiteró a través de un contacto telefónico que no asume ninguna dirigencia, por lo tanto no puede convocar a la población.