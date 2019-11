Casi queman a una mujer acusándola de ser “motoquera”

La víctima una mujer, acusada de pertenecer a los “motoqueros”, casi fue quemada viva, su hijo de tan sólo 11 años llegó hasta el lugar para rescatarla de la turba. El hecho se registró el pasado lunes, en la zona sur de la ciudad.

Mientras circulaba por el puente de Molle Molle, fue agredida y despojada de sus pertenencias. En medio de lágrimas durante entrevista con El Mañanero, indicó que trabaja de esa manera para pagar su tratamiento contra el cáncer.

“Me han agredido y pegado salvajemente, yo rogué, les dije que tengo cáncer, pero ellos no me han creído. Me trabajo de Taxi – Moto. Fui obligada a decir que me están pagando, diciendo que yo soy una de los que están yendo a quemar colegios (…) me rociaron con un gas en toda la cara, luego me rociaron con gasolina en el cuerpo”, contó atemorizada.