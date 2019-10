Presidente denuncia que un grupo de personas atacaron su casa en Cochabamba

El presidente Evo Morales denunció que un grupo de 20 personas atacaron su vivienda en Cochabamba y escribieron palabras ofensivas en su contra, en el marco de una campaña de racismo y discriminación desatada en el país ante el llamado del candidato opositor Carlos Mesa para desconocer los resultados de las elecciones generales.



"No quería decirles, en Cochabamba han ido a buscar mi casa, estaban esta madrugada 20 tipos, había seguridad, y escribieron en la puerta Evo traidor, Evo ladrón, quisiera que alguien me diga alguno de dónde he robado, uno quiero que me diga y podemos nombrar cuánto ha robado Carlos Mesa", dijo en conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo.



Lamentó que algunos sectores convocados por la extrema derecha desconozcan el voto indígena, incitando al odio, el desprecio, la discriminación y además de realizar actos vandálicos contra bienes del Tribunal Supremo Electoral, casas de campaña y viviendas de candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Recordó que en las elecciones de 2002 el MAS respeto los resultados y el voto de la población, a pesar de que perdió con un poco más de 42.000 votos menos que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.



"Perdiendo con 42.000 votos no hemos quemado tribunales electorales, no hemos perjudicado el computo en los departamentos, hemos respetado, no hemos hecho ninguna movilización (...), hemos respetado, aunque sabemos que nos han robado el triunfo no hemos rechazado, no hemos contestado", rememoró.



Afirmó que el MAS respetó los resultados a pesar de que existía "un fraude" en las elecciones y no convocó a la población a movilizarse como ahora lo hizo Mesa.



"Sabía que había fraude hemos respetado, no hemos enjuiciado, nunca hemos convocado a movilizarse a quemar instituciones, quemar casas de campaña, a convocar a diputados, senadores a quemar su casa, amedrentar a la familia", apuntó.