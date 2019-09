Roba $us 45 mil a sus padres y deja una 'ridícula' nota

El Alto, La Paz El Alto, La Paz

Un caso que indignó a la población alteña, pues un joven de 21 años de edad hurtó 45 mil dólares y más de 30 mil bolivianos, que sus padres habían obtenido producto de la venta de su casa en la ciudad de El Alto.

La denuncia fue realizada por Domingo Rojas, el padre del joven, quien indicó que esto ocurrió en el Distrito 2, cerca a la avenida Litoral.

“Perdón, me voy”, dice la escueta nota que dejó el joven a su familia tras desaparecer el miércoles.

El padre, muy afligido, aprovechó la presencia de la prensa para decirle públicamente a su hijo Michael Domingo que regrese a su casa y que le perdonará todo.

“Por favor hijo no me hagas daño, por favor devolvé la plata, los 45 mil dólares que te lo has llevado. Devolvé hijo, no va pasar nada, te voy a perdonar. Todo tiene solución hijo”, manifestó.

“Ese dinero también era para ustedes, hijo, yo también estoy viejo. No quiero morir con esa preocupación, por favor hijo volvé a la casa”, agregó.

El padre cree que su hijo actuó por interés de dinero y cree que fue influenciado por otras personas.