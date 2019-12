Robbie Williams se acostó con su dealer antes de salir con su esposa

Londres, Inglaterra Londres, Inglaterra

El exitoso cantante británico Robbie William y su esposa Ayda Field rememoraron su primera cita en una sincera entrevista, que no trascurrió de forma precisamente normal. La mayor sorpresa acerca de la velada en la que se conocieron la narró Williams, para desconcierto de la propia Ayda, que negó saber nada acerca de un detalle en particular.

“Mi dealer se acaba de marchar, yo me había acostado con ella y me había dejado una bolsa de drogas”, confesó el artista en la entrevista. “No tenía ni idea”, manifestó la actriz estadounidense, que también aseguró sentirse asombrada por no haberse dado cuenta entonces del problema que tenía Williams con las drogas.

Aquella noche del 2006, acudieron a una fiesta, donde se sentaron a charlar en un sofá. El punto de inflexión llegó, según Ayda, cuando se dio cuenta de que había una conexión mágica entre ellos: “Es como si Rob entendiera la fibra de mi ser”.

Williams terminó con Ayda en varias ocasiones por no haber podido superar una relación anterior, y fue, curiosamente, la actriz Cameron Díaz la que lo ayudó a darse cuenta de que estaba verdaderamente enamorado de su actual mujer: “Una noche en hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, Me topé con Cameron Díaz y Drew Barrymore”, explicó.

“Comencé a hablar de esta persona con la que acababa de terminar una relación y estaba enumerando todas estas cosas sobre su brillantez cuando Cameron dijo: ‘No creo que se haya terminado". Ese comentario le proporcionó la lucidez sobre lo que estaba perdiendo y se fue director a casa de Ayda. “En ese momento el universo me habló. Me fui, fui directamente a la casa de Ayda y me comprometí con ella”.

La pareja ha estado junta desde 2006 y se casó en 2010. Tienen tres hijos: Teddy, siete, Charlton, cinco, y Colette, 15 meses. Robbie y Ayda confesaron su preocupación por “‘criar mocosos maleducados” al educarlos en su casa (no van al colegio para que puedan pasar tiempo con su padre mientras él está de gira), pero se aseguran de que “hagan actividades con otros niños, como tenis y música” todos los días.

Cuando el intérprete no está de gira, llevan una vida familiar tranquila y feliz. Algo que no deja de resultar paradójico con las promesas que el cantante se hacía a sí mismo hace más de una década, antes de conocer a su esposa: juró no casarse ni tener hijos.