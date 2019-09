Exhorta al presidente del Comité Cívico deponer acciones de violencia

En el programa Que No Me Pierda, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, exhortó el jueves por la noche al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, dejar de lado las acciones que derivan en actitudes violentas que se registran de forma recurrente en la ciudad de Santa Cruz.



"Para nosotros creo que es importante resaltar y convocar al presidente del Comité Cívico, Fernando Camacho, a deponer estas actitudes que lo único que hacen es incitar y convocar a la violencia. Le hacemos un llamado a que contribuya más bien a solucionar los conflictos de la Chiquitania, como piden los propios alcaldes, que contribuya a dar una salida política y no a buscar politizar para inviabilizar el proceso electoral", dijo en la entrevista.

Salvatierra lamentó que en cada paro o convocatoria que emite el Comité Cívico derive en violencia que pone incluso en riesgo la vida de las personas y se agrede a mujeres, niños e incluso periodistas.Salvatierra hizo alusión a otros hechos como los destrozos causados a los predios de Tribunal Departamental Electoral, el Servicio de Registro Civil, Impuestos Internos y Entel que ocurrieron en una anterior marcha por el 21F en diciembre pasado.La titular del Senado acusó al líder cívico de actitudes antidemocráticas como el pretender suspender las elecciones generales con el fin de inviabilizar las candidaturas lo que retrotrae a la memoria los acontecimientos del 2008 que buscaban fomentar el separatismo.Salvatierra consideró que es importante dar con los responsables de los hechos vandálicos mediante algunos testimonios como el de un joven que fue detenido y que reveló quién lo envió y que su punto de concentración fueron las instalaciones del Comité Cívico y a la cabeza de la Unión Juvenil Cruceñista.