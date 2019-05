Salvó a un bebé que se cayó de un 5º piso

Un angustioso e inesperado momento fue captado por una cámara de vigilancia el pasado jueves, en las imágenes se muestra el momento en que un vecino de la ciudad china de Yining salvó la vida de un bebé de dos años que cayó desde un quinto piso, informó el portal CCTV Plus.

El residente de 28 años, Tonik Turghanbeke, se percató de la situación desde el interior de su vehículo y, gracias a sus rápidos reflejos, logró colocarse a tiempo debajo de la ventana para amortiguar la caída del menor. Se detalla que el bebé resultó ileso, mientras que el hombre sufrió abrasiones cutáneas en cabeza y brazos.

"En el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y Los rescatistas estaban todos aquí ", recordó Turghanbek.