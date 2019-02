Sandra Alcázar llamó a su 'pareja' infiel

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Sandra Alcázar frente a un juez de familia acusó a su pareja de haberle sido infiel en varias oportunidades, además de no cumplir con sus obligaciones económicas. "Este Pepino no vale ni un peso, no lo soporto, quiero separarme de él", exclamó la presentadora mientras protagonizaba una escena para promocionar la Feria de las Alasitas en El Alto, La Paz.

Para la tranquilidad de los seguidores de Sandra, solo se trataba de una más de sus audaces interpretaciones, en la actualidad la bella presentadora disfruta de una sólida relación desde hace más de un año con el piloto, Claudio Mendoza.

Entre tanto, la pícara escena en El Mañanero concluyó con la entrega de un certificado de soltería emitido por el Registro Civil de las Alasitas. El juez les deseó un feliz estado civil y un próspero Carnaval.